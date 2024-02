Vídeo: Os bastidores dos desfiles de escolas de samba na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O corre-corre que ninguém vê momentos antes de entrar na Sapucaí é o foco deste programa exclusivo preparado pela coluna. Enquanto as escolas de samba se preparam para brilhar, foliões se vestem no meio-fio de uma das principais vias do centro do Rio, fechada ao trânsito em dias de folia. Engarrafamento? Só de alegorias. Do outro lado, perfilados em camarotes luxuosos, convidados vips se animam com mordomias diversas. Confira no vídeo a seguir, um giro pelos principais pontos do sambódromo, que acaba de completar quarenta anos.