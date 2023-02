Os bastidores do encontro de Margareth Menezes com políticos no carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ministra da Cultura do governo Lula, Margareth Menezes, esteve no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, comandado por Eduardo Paes, na noite do último domingo, 19, durante a primeira noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial na Sapucaí. O registro exclusivo passado à coluna mostra a ministra acompanhada do prefeito da cidade, do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, do deputado federal Alessandro Molon, além do compositor Moacyr Luz, entre outros.

No encontro, Paes cantou músicas da baiana, que por sua vez emprestou sua voz para entreter os presentes com músicas do compositor. O clima foi bastante animado nesta dobradinha musical inusitada nos bastidores dos defiles.

Continua após a publicidade