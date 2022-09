Os bastidores da festa de um símbolo da moda nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para celebrar cinco décadas de criação da marca feminina Arezzo, uma megafesta foi organizada nos salões do Copacabana Palace, no Rio, na noite deste sábado, 17. E coube a uma também cinquentona, Ivete Sangalo, colocar todo mundo para dançar. Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Alinne Moraes, Bruna Marquezine, Gloria Pires, Mariana Ximenes, Julia Dalavia, Priscila Alcântara, Jade Picon, entre mais de dois mil convidados, marcaram presença.

Direcionando-se ao empresário Anderson Birman, quem deu início à marca há exatos 50 anos, um negócio que nasceu na garagem de casa, Ivete brincou: “Ele me chamou para ser sócia dele na marca. Queria me dar sessenta por cento e ficar com quarenta. Eu disse que não seria justo com ele, disse pra me dar oitenta por cento e está tudo certo”, disse, arrancando risadas do fundador, bem à sua frente.

Sabrina chegou, como sempre, abalando com o figurino – uma jaqueta jeans propositalmente caída para expor um dos ombros e óculos escuros gigantes (daqueles que nem precisaria se preocupar com make). Mas, sim, ela estava maquiada por trás de seu sunglass futurista. “Estou enxergando tudo, é bom porque ninguém vê para onde eu estou olhando. É só fazer carão”, brincou a apresentadora, com suas prolongadas risadas. Sobre a marca, ela enfatizou que a acompanha desde criança. “Minha mãe usava, é algo que passa de geração a geração”.

BRINCOS FARAÔNICOS

Problemas teve Bruna Marquezine com seus acessórios igualmente avantajados – tal como os óculos de Sato. O par de brincos piramidais, repleto de pedras, quase repousava em seus ombros. O efeito só era possível porque uma tiara imperceptível passava por baixo de seu penteado, segurando as joias sem forçar o peso nas orelhas. “Está leve, dá para andar sem preocupação”, disse a atriz. Mas não foi o que se viu. Diante dos fotógrafos, precisou ajeitar a peça algumas vezes. “Bom que se ela deixar cair esses brincos no chão, acha na hora”, brincou uma convidada, ao assistir à cena.

Um segurança particular – sim, particular – da atriz empurrava os convidados que queriam chegar próximo para garantir uma selfie. Ia no mesmo embalo derrubando fotógrafos e repórteres pelo caminho. Em contrapartida, Bruna distribuía sorrisos enquanto comentava sobre a marca. “É muito relevante fazer parte deste evento, celebrar uma marca tão importante para a moda do Brasil. Cresci no meio da moda, sonhei um dia estar nesta posição”, disse ela, que estava há menos de um mês em Hollywood filmando Besouro Azul.

‘NÃO FAZ A JADE’

Todas as famosas, ao chegarem, eram direcionadas a um amplo cômodo adaptado para recebê-las com conforto, longe da multidão do lado de fora. Ali também era servido o mesmo menu dos demais convidados: No cardápio, purê de batata barôa, tirinhas de filé mignon, ravioli de muçarela de búfala ao sugo, salada, doces diversos…

Uma assessora tentou evitar que Marina Ruy Barbosa desse uma entrevista mais reservada. Pensa que ela fugiu? “Não, deixa eu responder sim! Não vou fazer a Jade”, ironizou, segura de si. Isso porque, há uma semana, durante o Rock in Rio, a ex-BBB e agora alçada ao cargo de atriz de novela Jade Picon simplesmente se calava quando a questionavam sobre recentes affairs.

Continua após a publicidade

Jade, aliás, foi um caso à parte. Sempre colada em seu empresário, a nova atriz só aceitou dar entrevistas após o rapaz “compreender o teor das perguntas”. Como se tornou uma constante, ele filtra e ela responde. Nomes como Gabriel Medina, Xamã e Enzo Celulari não podem ser mencionados, que a mocinha fecha a cara. Enzo, aliás, estava presente e fugiu do seu caminho. ‘Fazer a Jade’ virou um termo pejorativo entre as atrizes.

Quando começou o show – com “selo de animação Ivete Sangalo”, quase à meia-noite, os famosos correram para curtir a apresentação no cantinho do palco. Priscila Alcântara, que esteve na recente maratona da cobertura do festival de música pelo Multishow, ainda subiu ao palco para uma breve participação. Nem é preciso dizer, mas Ivete entregou tudo e mais um pouco, ao perfilar seus hits de vários carnavais.

DE OLHO NO FUTURO

Pelo que se viu da festa, a Arezzo segue conectada ao espírito de seu tempo. Com foco na longevidade dos negócios, entre as novidades anunciadas, reabriu as portas da Galeria Arezzo Oscar Freire, a primeira loja da marca, inaugurada em 1990, agora transformada em espaço de experiências multimídia, com curadoria de Muti Randolph.

Nas escadarias da festa, dois exemplares do livro Arezzo 50, que reúne mais de 600 páginas de campanhas que fizeram história na moda nacional. A obra é festejada por Anderson Birman, mas também pelo seu filho e sucessor, Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co, e Giovanni Bianco, diretor criativo da Arezzo há mais de duas décadas. Ou seja, uma festa visando ao futuro, mas sem esquecer de seu passado.