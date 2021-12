Ops, she did it again: J.K Rowling volta a fazer comentários transfóbicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

…E lá foi J.K Rowling fazer outro comentário considerado ofensivo por parte de seus fãs – principalmente entre os integrantes da comunidade LGBTQIA+. Mais uma vez ela usou o Twitter para criticar a linguagem adotada em uma reportagem. O alvo agora foi uma matéria do The Times.

No texto, o jornal anuncia que a polícia começará a registrar estupros cometidos por criminosos com genitais masculinos como “femininos”, caso este seja o gênero com o qual se identificam. “Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O indivíduo com pênis que estuprou você é uma mulher”, escreveu.

Sua declaração foi considerada transfóbica e criticada por milhares de seguidores, por teoricamente dar a entender que as mulheres que a autora de Harry Potter considera “de verdade” não possam ser criminosas sexuais.

O texto foi publicado pouco mais de um ano após Rowling usar o Twitter para criticar uma reportagem que citava “pessoas que menstruam” para designar indivíduos do sexo feminino. “Tenho certeza que costumava existir uma palavra para essas pessoas”, escreveu ela, insinuando que a matéria deveria dizer apenas “mulheres”. As críticas, neste caso, vêm do fato de a escritora ter ignorado que algumas delas não menstruam e que homens trans podem menstruar.