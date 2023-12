‘Olhos de mágoa’: Tatá Werneck termina a semana indo além do humor

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Até aqui, Anely, personagem de Tatá Werneck na novela Terra e Paixão, fazia a função do alívio cômico da trama. Nesta semana, entretanto, o público pôde acompanhar um lado menos explorado da atriz. No capítulo de terça-feira, 28, Andrade (Angelo Antônio) pediu perdão à cunhada por tudo o que fez com ela enquanto moravam na mesma casa. Durante o casamento com Lucinda (Débora Falabella), o ex-gerente da pousada tentava abusar de Anely e a chantageava com o seu segredo da “garota do pix”. Em uma cena dramática, Anely o ouve, mas no fim não o perdoa.

“Você me assediava quando não estava bêbado, você me assediava sóbrio. E assediar é tão violento quanto bater. Sabe como uma mulher se sente quando é assediada? Ela não se sente desejada. Ela se sente um lixo”, diz trecho da fala de Anely. Nas redes sociais, muitos telespectadores elogiaram a cena. “Que baita cena entre Tatá Werneck e Ângelo Antônio! Texto maravilhoso. Tatá arrasou de uma forma que não lembro de outra atuação dela parecida”, escreveu um dos internautas. “Que cena forte da Anely com o Andrade. Até que enfim alguém falou o que tanto chamávamos a atenção, que o Andrade era abusivo sóbrio também. Palmas para a atuação da Tatá e do Ângelo Antônio”, comentou outro.

A coluna reforça a importância dessa cena, num país com altos índices de feminicídio e violência contra a mulher. Mas também é de se louvar a atuação de Tatá, sempre associada ao seu excelente humor de improviso, agora apresentada numa vertente “hard”. Seus olhos de mágoa já são o auge da novela das 21h até aqui. A semana termina com Tatá emocionando o país.