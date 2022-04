Oito dos dez assuntos mais comentados do Twitter são sobre o BBB 22

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Flopou? Amada por uns e odiada por outros, a 22ª edição do Big Brother Brasil tem sido apontada como um ponto fora da curva depois de das últimas duas temporadas, bem-sucedidas e lucrativas tanto para os participantes quanto para o programa. Ainda assim, o reality, conseguiu a proeza de estar em 8 dos 10 assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta, 7.

Um dos motivos é a volta do ator Arthur Aguiar, tido como o favorito a levar o prêmio do BBB 22. Ele foi escolhido pelo público a passar 36 horas assistindo e ouvindo conversas envolvendo seu nome, além de ter o poder de cortar água e colocar os colegas de confinamento na xepa, com menos opções de comida.

Os nomes do surfista Pedro Scooby, do atleta olímpico Paulo André de Oliveira, da manicure e modelo Nathália Deotado e da marca de chocolates que fez a ação publicitária do retorno de Aguiar são os outros assuntos do top 10.

O único tema que não trata do programa e viralizou é aniversário de 10 anos da banda sul-coreana Exo, uma das maiores do universo K-POP.