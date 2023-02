O valor que Gisele Bündchen ganhou para marcar presença na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para a noite que marca seu retorno após 12 anos longe da Sapucaí, Gisele Bündchen aceitou a oferta de 10 milhões de reais para fazer presença durante três horas no camarote “Brahma N°1”, no domingo, 19, que inaugura os desfiles das escolas do Grupo Especial no Rio de Janeiro. A chegada da super celebridade está prevista para as dez da noite. E não se fala em outra coisa: dos convidados aos funcionários, todos querem uma casquinha da modelo.