O valor pago por camisas de Vini Jr. em leilão

Entre os vários itens leiloados no jantar em prol do Instituto Desvelando Oris, na noite desta terça-feira, 23, estavam duas camisas autografadas pelo craque brasileiro do Real Madrid, Vini Jr. O evento aconteceu na residência da advogada Anne Wilians, conselheira do instituto e do presidente do Desvelando Oris Nelson Wilians. A cantora Zezé Motta foi a mestre de cerimônias, ao lado da atriz e apresentadora Rafa Kalimann, que conduziu o leilão. Os itens de Vini foram arrematados por 52 mil reais.

Dentre os itens leiloados, uma camisa autografada pelo pentacampeão Ronaldo Fenômeno também foi arrematada por 23 mil reais. O evento visa angariar fundos em apoio às iniciativas do Instituto Desvelando Oris, que dá suporte jurídico e social a mulheres negras e jovens em situação de vulnerabilidade. “Foi uma noite de solidariedade e comprometimento. Além da arrecadação, é importante que as pessoas conheçam e se engajem nesse propósito”, conclui a advogada Juliana Souza, fundadora da organização.