O valor arrecadado em show de Caetano Veloso para campanha de Molon no Rio

Caetano Veloso e Maria Gadú fizeram um show na noite desta segunda-feira, 5, no Circo Voador, no Rio, para arrecadar fundos à candidatura de Alessandro Molon (PSB) para o Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Muitas pessoas tiveram dificuldades de entrar no local, devido a problemas na leitura do QR Code impresso nos ingressos, o que acabou gerando certo tumulto. Molon começou sua fala no palco se desculpando por isso – assista aos vídeos abaixo. Foi a primeira vez que aconteceu um show deste tipo desde que o STF liberou shows de arrecadação. Estiveram presentes 1200 pessoas e 350 online no momento das apresentações. O valor mínimo de doação no site para show era de 250 reais. No total foram arrecadados 779.503,25 reais, sendo 2.120 doações realizadas. A meta era chegar em um milhão de reais.