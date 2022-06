O uso do pronome neutro usado por Jennifer Lopez a ‘filhe’ Emme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como faz de vez em quando, Jennifer Lopez, 52 anos, chamou Emme, que forma com Max seu casal de filhos gêmeos de 14 anos, para subir ao palco e cantar com ela em um evento beneficente em Los Angeles. A surpresa foi o pronome: Jennifer usou na apresentação, em vez de “ela”, o they (eles, que em inglês se aplica tanto ao feminino quanto ao masculino), favorecido na linguagem neutra — algo como o “elu” (nem ele, nem ela) adotado em português. “Eu peço a elu que cante comigo o tempo todo, mas não sou atendida. Portanto, esta é uma ocasião muito especial. Elu é muito, muito ocupade. Agenda cheia. E cobra caro”, brincou. De short, camisa e meias rosa-choque, microfone com as cores do arco-íris e chegando à altura da mãe, Emme arrasou.

Publicado em VEJA de 29 de junho de 2022, edição nº 2795