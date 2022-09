O único gênero musical que nunca se ouve no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se tem uma coisa que não há como negar é que o Rock in Rio é um festival bastante democrático diante de outros tantos pelo mundo. Até a Orquestra Sinfônica Brasileira tem seu espaço – se apresentou junto ao Sepultura na sexta-feira, 2. Há Ivete Sangalo, rainha do axé music, o pop dançante de Iza, o som pesado de Gun’s Rose, o rock nacional de Capital Inicial, o rap de Post Malone, já teve o funk badalado de Anitta… Mas um gênero em especial nunca está entre as atrações – nem nos palcos paralelos e de menor expressão – do festival. Justamente o que mais movimenta o mercado musical no interior do país: o sertanejo. A explicação que a coluna ouviu dos organizadores do Rock in Rio do é que já existem festivais suficientes para este tipo de música. O estilo country, definitivamente, não é bem-vindo nos gramados da Cidade do Rock.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022