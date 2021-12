O topless de Carol Trentini, a modelo que não se cansa de fazer sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As imagens não tinham pretensão artística, mas o tímido topless de Carol Trentini pôs as redes em polvorosa. Só as costas nuas são mostradas — até porque o Instagram não permite exposição frontal — e a modelo garante que nunca pensou em ir além.

“Nada contra a nudez, mas tenho meus limites e nunca pensei em posar sem roupa, de forma explícita”, diz a gaúcha, que desfilou para todas as grifes chiques, enfeitou capa e recheio das principais revistas de moda e foi angel das mais esfuziantes apresentações da marca de lingerie Victoria’s Secret nos seus tempos áureos (hoje o show é considerado over, ultrapassado e sexista). Carol continua na ativa aos 34 anos — para sua própria surpresa. “Pensava que com 25 já não estaria mais nessa carreira”, admite.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2021, edição nº 2769