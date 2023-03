O tema do novo filme de Larissa Manoela, queridinha da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de começar um novo trabalho, Larissa Manoela, 22 anos, apela para um mapa astral. “Tudo o que envolve energia precisa e deve ser considerado”, defende a atriz, complementando que acredita na influência dos astros nas relações pessoais e no comportamento. É assim que previu vida longa no relacionamento com André Luiz Frambach, quem namora há um ano e meio e com quem contracena na comédia romântica Tá escrito, em fase de filmagens.

“Acredito que existe um propósito em tudo o que acontece e no que a gente faz”, diz a capricorniana com ascendente em peixes. O que isso significa? Materialista, mas se guia pelas emoções. “Sou 100% equilíbrio”, define ela. Quando começaram o relacionamento, fizeram um teste para saber o percentual de compatibilidade – ele é de touro. “Nós dois somos muito receptivos aos comentários que um faz ao outro”. Depois de protagonizar a novela Além da Ilusão, quando caiu nas graças da TV Globo, e o filme Modo Avião, da Netflix, também com André Luiz, Larissa se prepara para realizar mais três longas durante o ano.