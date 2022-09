O tabu que Ludmilla quebra em show de 2 milhões de reais Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla está prontíssima para quebrar um tabu entre as grandes estrelas que já se apresentaram no Palco Sunset, neste domingo, 11, no Rock in Rio. Até então reservado para artistas internacionais, o show que encerra a programação deste espaço caberá à cantora carioca. “Ela é uma artista nacional, preta, favelada e lésbica”, contabiliza o diretor artístico Zé Ricardo, ressaltando o talento da artista.

Esta é uma consagração para a cantora, que fez sua estreia no festival em 2019, no mesmo palco que agora retorna como headline (atração principal). Nesta edição, ela está investindo pesado na cenografia do espetáculo, incluindo figurinos e bailarinos. São cerca de dois milhões de reais investidos. A cantora calcula um investimento de dois milhões de reais para o que acredita ser “o maior show de sua vida”.