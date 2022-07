O surreal ensaio da mulher de Zelenska em escombros da guerra na Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O que fazem as primeiras-damas em tempos de guerra em seus países? A primeira-dama ucraniana Olena Zelenska, 44 anos, foi fotografada por Annie Leibovitz em Kiev, para a capa da Vogue. “Não temos dúvidas de que prevaleceremos”, diz a mulher do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, 44. Olena é uma escritora de comédia que sempre ficou nos bastidores da política, enquanto o marido ganha os holofotes internacionais. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, Zelenska se viu subitamente no centro da tragédia. “Estes foram os meses mais horríveis da minha vida, assim como de todos os ucranianos”, diz Olena à publicação. Entre os cenários escolhidos para o ensaio, as ruínas do aeroporto internacional. Há até foto ao lado do marido, ao menos sem sorrisos.

Além do apelo emocional de se sobreviver em meio a bombardeios e racionamentos, tendo que lidar com a vida em bunkers secretos, Olena posou maquiadíssima e devidamente penteada em meio a destroços da capital de seu país. A capa pode não resolver o problema internacional que a Ucrânia se meteu, e a Europa a reboque, mas pelo menos ocupou alguns dias na vida da primeira-dama. Essa é de fazer até o vaidoso Putin morrer de inveja.

Mas que bela ideia esse ensaio fotográfico do casal Zelensky pra Vogue, não? pic.twitter.com/Q6tV5Ka0Vr — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) July 27, 2022

First Lady Olena Zelenska, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/dxMaWUbEHu — Annie Leibovitz (@annieleibovitz) July 26, 2022