O suntuoso casamento de empresário do ramo de beleza com herdeira ‘agro’

Ao som de uma orquestra e tendo cerca de 150 convidados como testemunhas, os empresários Ivo Barroso (sócio da empresa de cosméticos Skafe) e Aline Andreis (herdeira de uma família de poderosos empresários do Agronegócio no sul do país) se casam no dia 5 de abril, em concorrida cerimônia. Além do ato religioso no Cristo Redentor, haverá recepção no Salão Cristal do Hotel Copacabana Palace. Os convidados reservaram 60 apartamentos do hotel.

Atenta aos detalhes, a cerimonialista Anuska Moreira adianta que a cerimônia no alto do Cristo Redentor será conduzida por padre Omar Raposo, reitor do Santuário e amigo dos noivos. “Trata-se da união de famílias tradicionais: da indústria da Beleza do Rio e do agronegócio do Paraná, há 40 anos”, diz Anuska.

Todos os convidados chegarão ao Cristo em carros credenciados, que sairão do hotel e serão recebidos com um welcome drink, ao som da orquestra. Ao término, retornarão da mesma forma para a recepção. No Copacabana Palace chegarão ao som do grupo Quartetinho, com jazz e blues. A celebração terá sequência após a primeira dança dos noivos – criada e coreografada por Leandro Azevedo, vencedor Dança dos Famosos, com abertura da pista a todos. “Fica reservado para mais tarde, muita animação ao som da Banda Além do Rock, liderada por amigos de Ivo”, continua a cerimonialista.