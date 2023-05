O símbolo tatuado por Astrid Fontenelle em homenagem a Rita Lee

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Astrid Fontenelle, 62, fez uma nova tatuagem, em homenagem a amiga Rita Lee. A apresentadora mostrou o desenho em seu Instagram, na quinta-feira, 11 – uma estrela feita no dorso da mão. “Minha mais nova tatuagem, uma estrela de sete pontas, em homenagem a Rita Lee. Lá atrás, Rita me disse que queria fazer essa estrela, me convidou para fazermos juntas. Eu amarelei… hoje ela está aqui. Um símbolo bem importante pro cristianismo (representa a perfeição de Deus) e do judaísmo ( os sete dias da criação do mundo). A minha a partir de hoje será meu ponto de luz e conexão com o Sagrado! E de novo, obrigada, Rita, por tanto!”, escreveu.