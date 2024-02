O sim de Helder Barbalho para a Grande Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) acompanhou ao lado do carros de som da Grande Rio o anúncio de que seu estado será homenageado pela escola em 2025. O anúncio fora feito pelo próprio governador em suas redes sociais. Ao lado da família, ele sai à frente da escola. “É uma maneira de divulgar nossa cultura e atrair o turismo”, disse Barbalho. O governador é potencial candidato à reeleição em 2026. Até o momento, não se encontrou com o governador do estado do Rio, Cláudio Castro.

