Em sua passagem “fantasma” pelo camarote Brahma N° 1 na Sapucaí, neste domingo, 19, Gisele Bündchen foi lacônica. Não falou com a imprensa e logo se “trancou” em uma área restrita do camarote. Depois, fez interação com Zeca Pagodinho, que foi homenageado pela Grande Rio, e voltou ao seu “vip dos vips”. Para estar no local, a modelo ganhou dez milhões de reais. Ela não aproveitou sua “Brahma”. Ficou apenas na água.