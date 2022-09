O show que acabou em prisão no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era para ser um momento histórico na vida do funkeiro MC William do Borel, que se apresentou com Buchecha no domingo, 4, em pleno Rock in Rio. Porém, ao término do show no Espaço Favela, foi cumprido pela Polícia Federal um mandado de prisão contra o artista, por tráfico de drogas. Borel, de 50 anos, já foi preso há dez anos, em Curitiba, por suspeita de tráfico. Nas redes sociais, seguidores do cantor ficaram consternados ao saberem da prisão. Borel já chegou a gravar com Lulu Santos. Momentos antes de subir ao palco, Borel chegou a mostrar nas redes sociais o quanto estava feliz com a oportunidade.

