O segurança galã que barra os famosos na área VIP do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na última semana, famosos como Camila Queiroz, Klebber Toledo, Luísa Sonsa e Vitória Strada reclamaram após serem barrados no ‘vipinho’, a área VIP mais exclusiva do Rock in Rio. Um dos seguranças responsável pelo transtorno é Diego Santos, mas ele garante que não é nada pessoal. “Estou só fazendo meu trabalho mas tem gente que se sente pessoalmente ofendida”, diz. Ele explica que depois do grande público no show do Justin Bieber, no domingo, 4, ele recebeu ordens internas para ser mais rígido na hora da liberação da entrada na área VIP.

Enquanto conversava sobre a situação com VEJA, Diego precisou barrar uma dupla que tentava acessar o local restrito. Os dois não estavam com a pulseira necessária para entrar, e o segurança pediu que eles acionassem a pessoa que havia feito o convite. Diego desabafa que a situação não é nada confortável para ele. “Imagina ter que barrar uma Luísa Sonza, uma Jade Picon? Mas são os procedimentos, todo mundo precisa ter a pulseira”, comenta.