O secreto elenco do filme mais caro da história do cinema nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após seis anos parado, devido a atrasos oriundos da pandemia, enfim andou o mais ambicioso projeto cinematográfico no país. Pouco usual para o cinema brasileiro, um thriller futurista passado no Rio de Janeiro começa a ganhar forma sob a batuta do diretor Fernando Meirelles e a sua O2 Filmes. A coluna soube em primeira mão que Corrida dos bichos (The Animal Race, em inglês) tem orçamento de 5 milhões de dólares, ou em torno de 25 milhões de reais, o que o torna um dos maiores da história do cinema nacional – ou o maior desde a retomada na segunda metade da década de 1990. No elenco, já estão confirmados dois pesos-pesados: Rodrigo Santoro e Isis Valverde.

A história, mantida em total sigilo, se passa em um Rio de Janeiro pós-apocalíptico no qual a escravidão foi reinstaurada e as pessoas apostam em uma corrida a pé na qual a própria liberdade dos competidores está em jogo. O protagonista é Mano, papel de Santoro, que tenta salvar sua irmã da escravidão. A previsão do início de filmagens é junho.