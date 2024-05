O rumo de Eliana na TV Globo após saída do SBT: boatos caem por terra

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O último programa de Eliana no SBT irá ao ar em 30 de junho, quando termina enfim seu contrato com o canal de Silvio Santos. Ao mesmo, Ivete Sangalo decidiu pausar a carreira como apresentadora para se dedicar inteiramente à música – por isso encerrou a parceria de duas décadas com a TV Globo, onde comandou atrações como Pipoca da Ivete e The Masked Singer Brasil. Esta última atração, que é sucesso na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, voltará ao ar em 2025 e a emissora carioca pretende manter à frente um nome de impacto. Circula especulação aos montes na imprensa. Uma delas é a de que Eliana seria a artista mais cotada para esta competição musical, já que possui boa aceitação pelo público e agrada ao mercado publicitário.

Caso feche contrato com a Globo para apresentar o The Masked Singer Brasil, Eliana deve comandar o palco sob a batuta de Adriano Ricco, diretor do formato, que vem a ser seu marido. Porém, a coluna GENTE soube que a negociação da ex-SBT com a nova emissora passa por uma garantia de que ela terá um programa só seu, que ajudará a desenvolver. Nada de ocupar lugar deixado por outra, não. Também não passa de boato de que a Globo estaria pensando em dar a ela um Vídeo Show recauchutado. Não há qualquer movimentação interna para a volta do programa que causava sono no telespectador no começo das tardes. Por fim, o desejo de Eliana é se manter no ar nos finais de semana. A conferir.