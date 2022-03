O retorno à NFL do atleta antirracista apoiado por Spike Lee e Rihanna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ícone da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, o quarterback Colin Kaepernick, de 34 anos, deve retornar em breve aos gramados da NFL. Afastado da liga de futebol americano desde 2016, o atleta, vem conversando com vários times nas últimas semanas para voltar a atuar profissionalmente no esporte.

O interesse pelo atleta cresceu depois que ele publicou vídeos treinando. Em plena forma física, Kaepernick afirmou em entrevista recente que continua se exercitando de cinco a seis dias por semana com o objetivo de assinar com um time da NFL.

“Ainda acordo as cinco da manhã e treino cinco, seis dias por semana para me certificar que estou pronto para levar um time a um Super Bowl novamente. Isso é algo que nunca vou largar, não importa a ação dos 32 times e seus parceiros para me negar um emprego”, disse ele.

Conhecido por se ajoelhar no início das partidas em protesto à violência policial contra pessoas negras, Kaepernick foi recentemente anunciado pelo cineasta Spike Lee como tema de seu próximo documentário.

Em uma foto publicada em suas redes sociais, o premiado diretor de cinema anunciou que contará a história do jogador, que teve seu contrato com o San Francisco 49ers encerrado após se manifestar publicamente.

Em fevereiro deste ano, o rapper Eminem se ajoelhou no palco do Super Bowl, em homenagem ao atleta. Antes disso, a cantora Rihanna já havia negado participar do evento em solidariedade ao quarterback.