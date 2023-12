O repasse histórico que Claudio Castro vai despejar no Carnaval 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro anunciou um investimento histórico para o Carnaval carioca de 2024 nesta sexta-feira, 15. O valor, de mais de 60 milhões de reais, é o maior já disponibilizado pelo governo estadual do Rio de Janeiro para o evento. A maior parte do montante será destinada às escolas de samba da Sapucaí e da Intendente Magalhães, além de beneficiar blocos de rua, grupos de bate-bolas e foliões de Reis.

As 12 agremiações do Grupo Especial dividirão 26,4 milhões de reais, o que representa cerca de 2,2 milhões de reais para cada escola. A LigaRJ, responsável pela Série Ouro, receberá 9,78 milhões de reais, enquanto a Superliga, que coordena as escolas da Estrada Intendente Magalhães, ficará com R$ 4,3 milhões de reais. Além da destinação de 10 milhões de reais à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), para um projeto de “carnaval o ano inteiro” na Cidade do Samba.