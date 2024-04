O recente papel de Grazi Massafera, que a faz potência em cena

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Encarando o papel de uma mãe de gêmeas que acaba de ter um terceiro rebento no filme Uma Família Feliz, Grazi Massafera, 41 anos, adentra o sombrio terreno nos qual muitas mulheres caminham naquela fase de muita canseira e adaptações depois do parto, flertando com a depressão. Foi em seu repertório pessoal que a atriz encontrou inspiração. “Quando tive minha filha, houve momentos complicados, em que achei que estava ficando doida, deprimida, mas disfarçava, e isso me fazia me sentir sozinha”, conta, lembrando dos primeiros tempos ao lado de Sofia, 11 anos. Embora enxergue avanços à sua volta, ela se arrisca na sociologia para frisar quanto o machismo ainda pesa. “Se falamos de nós mesmas, ninguém quer ouvir”, diz Grazi, que, a propósito de sua personagem sofredora, esclarece: “Eu não sou assim”.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2024, edição nº 2889