O recado que o sucesso do remake de novelas dá à Globo – e ela não entende

Por que remakes têm feito tanto sucesso entre os telespectadores da TV aberta? Após Pantanal, a Globo pensa em revisitar outro clássico da teledramaturgia, Renascer, que completa trinta anos em 2023. Para Antônio Fagundes, que protagonizou esta produção como José Inocêncio, o fenômeno é um claro recado dado pelos telespectadores – e que a emissora parece não compreender. A seguir, o que ele diz à coluna:

“Esse fenômeno de remakes está dizendo alguma coisa, que eles (TV Globo) não estão prestando atenção. Eles irem buscam novela de 30 anos atrás quer dizer que estas produções acertaram o público de uma forma que as de hoje em dia não mais acertam. O tipo de dramaturgia que colocam no ar hoje não tem a mesma qualidade de trinta anos atrás. Tem que se repensar o que estão fazendo, e não apenas voltar ao passado. A própria forma de se comunicar está errada. O americano aprendeu com a novela brasileira, tanto que as séries são cada vez mais iguais a novelas. A gente (agora) está fazendo o oposto, está serializando a novela. Isso não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar”.