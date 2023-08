O recado de filho de Gugu a Faustão, que segue internado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Augusto, filho mais velho de Gugu Liberato, fez uma declaração para Faustão, que está internado aguardando um transplante de coração e lembrou de desejo do pai para doação de órgãos. “Não só eu, mas todo o Brasil, estamos junto com você, Faustão. Mandando energias positivas e orando muito para que dê tudo certo, e se Deus quiser, vai dar sim. Tudo isso que tá acontecendo me fez lembrar bastante do meu pai. Quando meu pai faleceu, nós seguimos o desejo dele de doar os órgãos, ele salvou a vida de muitas pessoas. Eu acho que esse é o ato mais nobre que uma pessoa pode fazer em vida. É amor, é solidariedade. Criamos uma campanha chamada ‘Gugu Vive’, para reforçar esse ato, fazer com que as pessoas entendam a importância de doar os órgãos. Para que mais pessoas virem doadoras e salvem mais vidas”.

Siga