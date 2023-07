O recado de Fernanda Montenegro para Zé Celso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Montenegro, 93, mandou uma mensagem para o amigo de longa data Zé Celso Martinez, 86. O diretor e dramaturgo está internado em estado grave, com 53% do corpo queimado, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um incêndio em seu apartamento. “Querido, amado Zé Celso, todo o nosso teatro, toda a atividade cultural, humanista, do nosso país está em comunhão com você nesta hora. Você vai sair dessa crise. Sua energia é inesgotável. Você é uma força sagrada da nossa resistência criativa. Você vencerá este momento. Fernanda Montenegro”, escreveu a atriz.

O dramaturgo está intubado na UTI do hospital. Segundo a médica Luciana Domschke, amiga de Zé Celso, ele tem respondido bem ao tratamento. Acredita-se que o incêndio tenha se iniciado em um aquecedor no quarto do diretor.

