O recado de Eduardo Cunha ao PT numa dancinha de TikTok; assista

Uma música que já fez sucesso décadas passadas voltou com tudo no TikTok. Diz a letra do grupo de axé Tchakabum: “Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar / Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar”. É com essa pérola musical que o ex-deputado federal Eduardo Cunha, 63 anos, faz sua coreografia e dá o recado ao PT, seu inimigo declarado. Na legenda, ele provoca: “O PT quer surfar na onda? Mas eu estou de volta”. Há uma semana o TRE-SP autorizou candidatura de Cunha à Câmara. O ex-deputado foi penalizado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar, que resultou na cassação do seu mandato por 450 votos favoráveis e 10 contrários. Em 2017, foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.