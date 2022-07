O ranking que é um duro golpe na imagem de Bolsonaro no exterior

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Levantamento anual sobre a situação da liberdade de expressão em 161 países, o Relatório Global de Expressão (GxR, da sigla em inglês), foi divulgado nesta semana pela ONG Artigo 19. A pesquisa, que compreende de 2011 a 2021, mostra o Brasil com o terceiro maior declínio de liberdade de expressão no mundo, atrás apenas de Hong Kong e Afeganistão. No período, o país perdeu 38 pontos no que se refere à liberdade de expressão, despencando de 88 para 50 pontos. Os resultados fizeram o país cair 58 posições no ranking global e chegar à 89ª posição entre as 161 nações analisadas. É a pior colocação desde o início da realização da pesquisa, em 2010. O levantamento também aborda o aumento da violência contra jornalistas e veículos de comunicação nos últimos anos e a possibilidade de agravamento da situação com as eleições de 2022.