O que Vik Muniz prepara em homenagem aos 100 anos da Disney

Quem pisa no ateliê de Vik Muniz, 61 anos, no bairro carioca do Jardim Botânico, avista uma intrigante pilha de 10 000 gibis das mais diversas nacionalidades, todos recortados. Com esses fragmentos, o artista conhecido por converter de tudo — restos de comida, borra de café, lixo — em boa arte agora está empenhado em produzir sete grandes telas encomendadas pela Disney no centenário da companhia. Elas vão rodar o mundo, mas Vik prefere não se aventurar pelo planeta de Mickey & cia. “Tenho medo de montanha-­russa, não gosto de ser chacoalhado”, diz o artista, que já deu um pulo no parque com os filhos, onde se manteve estrategicamente longe da adrenalina.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2023, edição nº 2834