O que Regina Casé vai fazer no desfile da Imperatriz de 2023

O carnavalesco Leandro Vieira convidou Regina Casé para interpretar Maria Bonita no desfile da Imperatriz Leopoldinense em 2023. Ela esteve no barracão da escola, na Cidade do Samba, nesta semana, para conhecer os figurinos desenvolvidos no enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”. Lampião será vivido por Matheus Nachtergaele.

Quando perguntada sobre o convite, a atriz celebrou. “Não é um convite, é quase uma ordem. Vim imediatamente ser a sua Maria Bonita” brincou a atriz para Leandro. Matheus terá seu primeiro papel de protagonista na Marquês de Sapucaí e aprovou o nome da parceira. “Achei linda a escolha dela, que é maior que eu, para representar Maria Bonita. Isso conversa com as questões atuais de feminismo. Regina é uma brasileira opulenta e exuberante. Eu sou do tipo mirradinho”, comparou.