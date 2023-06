O que Rafael Vitti fala de suposta crise com Tatá Werneck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há cerca de dois meses Rafael Vitti acompanhou Tatá Werneck na festa de lançamento de Terra e paixão, novela das 9 da Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Afastando rumores de crise, disse que prefere manter assuntos pessoais no privado. “Estamos juntos há sete anos. O que você chama de crise? Temos uma vida normal de casados, a gente tem as nossas individualidades, mas estamos aí, construindo a nossa relação juntos”.

O ator emendou dizendo que tem o papel de reafirmar o quanto ela é boa no que faz, ao mesmo tempo que se dedica à paternidade. “Estou com o meu contrato vigente, suprindo esse lugar em casa. Não combinamos [de um estar de folga enquanto outro grava], mas tentamos contar com a sorte. Estou ansioso para voltar a trabalhar, mas curtindo a rotina em casa. Pegar a minha onda, participar dos momentos da minha filha em casa, da escola, contar historinha todas as noites. Às vezes bate uma falta [de trabalhar], queria estar no set, mas sei que vai aparecer um personagem legal logo”. Então tá!

