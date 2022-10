O que Marina Ruy Barbosa odeia fazer como empresária

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem fazer novela desde 2018, ainda que mantenha contrato com a TV Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa, 27 anos, tem se dedicado ao empreendedorismo, alavancando a marca de roupas casuais que lançou há dois anos e que virou seu xodó. “É como se tivesse ganhado uma filha”, compara. Empolgada, Marina jura que não fica só de bonita nas fotos, mas também cuida de todos os detalhes do seu business. A parte de que menos gosta? “Pagar as contas. Quando chegam os boletos de fornecedor, tecido, aviamento, acho um saco lidar com a papelada.” E faz coro com seus pares sobre o mundo dos negócios no Brasil: “Quem tem empresa sofre com burocracia”.

Publicado em VEJA de 12 de outubro de 2022, edição nº 2810