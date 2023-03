O que Maria Beltrão diz quando a chamam de vaidosa na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 51 anos, Maria Beltrão festeja nova fase na carreira. A jornalista é uma das apresentadoras do É de Casa – está aos sábados ao lado de Thiago Oliveira, Thalita Moreti e Rita Batista. Depois de 25 anos de Globo News e há nove meses na função, sente-se à vontade. Perguntada como lida com a vaidade nos bastidores da TV, é direta. “Eu achava que não tinha tanta vaidade. E falam: ‘Maria, você é vaidosa sim’. Mas eu continuo meio que a mesma, sempre preocupada com o recado que quero passar. E o meu recado é sempre alegria e esperança. Agora, vaidade eu tenho quando estou com cabelo grisalho, fico com raiva mesmo”, diz, rindo.