O que Luisa Mell tem a ver com a ‘Mulher da Casa Abandonada’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde o seu lançamento, em junho, o podcast A Mulher da Casa Abandonada, produzido pela Folha de São Paulo, ganhou as redes sociais e as rodas de conversas. A cada episódio, detalhes da história do casal Margarida e René Bonetti – uma trama que envolve crime, fortuna e disputas judiciais. Localizada na Rua Piauí, no bairro de Higienópolis, área nobre da cidade de São Paulo, a chamada “casa abandonada” se tornou ponto turístico para os curiosos, com direito a dança viral no TikTok. Todo mundo ávido por tentar ver Margarida Bonetti de perto.

Luisa Mell resolveu pegar carona neste tititi e apareceu por lá com sua causa de sempre, resgatar animais. Ao sair da casa junto com policiais e um cachorro nos braços, Luisa falou que Margarida lhe atacou e comentou o espaço totalmente insalubre que viu. “Os policiais que encontraram, estava muito assustado, quando a gente entrou ela arrancou o cachorro da minha mão, enfiou dentro da malha da blusa e começou sufocar o cachorro. Eu peguei ele e saí correndo”.

A ativista postou nesta quarta-feira, 20: “Entramos na casa da Mulher da Casa Abandonada e resgatamos mais um cachorro ao vivo. Margarida Bonetti apareceu e tirou o cachorro dos meus braços”! Ao final de muita confusão, ela saiu dando entrevistas e posando para fotógrafos de plantão. Saiu sem cachorros, mas com os flashes garantidos.

Margarida Bonetti arrancou o cachorro do colo da Luísa Mell. pic.twitter.com/hkj0UcJFVa — Dantas (@Dantinhas) July 20, 2022

Continua após a publicidade