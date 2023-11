O que leva The Rock a cogitar concorrer à presidência dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dwayne Johnson, o The Rock, revelou que foi procurado por partidos políticos norte-americanos para concorrer à presidência dos Estados Unidos. O ator, de 51 anos, foi apontado como um nome relevante em uma pesquisa de 2021. Nela, 41% dos americanos apoiariam o astro em uma campanha para presidente.

“Essa foi uma pesquisa interessante que aconteceu e fiquei realmente comovido com isso. Fiquei realmente impressionado e muito honrado. Vou compartilhar um pouquinho com vocês: no final do ano de 2022, recebi a visita dos partidos me perguntando se eu ia concorrer e se poderia concorrer [por eles]. Foi um grande negócio e surgiu do nada. Foi um após o outro, e eles trouxeram aquela pesquisa, e também trouxeram sua própria pesquisa aprofundada que provaria que se eu seguisse esse caminho [seria um verdadeiro candidato]. Foi tudo muito surreal porque esse nunca foi meu objetivo. Meu objetivo nunca foi estar na política. Na verdade, há muitas coisas sobre política que odeio”, explicou em entrevista ao podcast What Now?.