O que Juliano Cazarré conversou com Papa Francisco no Vaticano

Juliano Cazarré e Letícia Cazarré se encontraram com Papa Francisco em uma audiência papal, no Vaticano, na quarta-feira, 22. O casal viajou à Itália a convite do Padre Márlon Múcio, responsável por um hospital especializado em doenças raras. Na manhã desta quinta-feira, 23, a stylist compartilhou nas redes sociais o momento em que o marido falou com o líder da Igreja Católica.

“Cazarré mostra ao Papa Francisco uma foto da nossa família, conta sobre a doença rara da Maria Guilhermina e entrega o título de embaixador mundial dos raros”, contou Letícia. A filha do casal, Maria Guilhermina, de 1 ano, nasceu com uma rara doença de coração e chegou a passar meses internada. Hoje ela mora em casa com a família, mas requer alguns cuidados especiais, como o uso de uma cânula para auxiliar na respiração e um quarto UTI em casa.