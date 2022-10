O que Jandira Feghali diz de Congresso ‘conservador’ em 2023

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) conversou com a coluna sobre os recentes resultados das eleições pelo país. Recém-reeleita, ela se diz esperançosa (e não com medo) pela proximidade do segundo turno, no qual apoia Lula (PT). Jandira também explica a quantidade de erros nas pesquisas eleitorais antes na votação e como entende este movimento atual do Congresso e do Senado com maioria formada por políticos de direita. Assista ao vídeo a seguir, realizado durante a festa de abertura do Festival do Rio, na noite desta quinta-feira, 6, no Cine Odeon, Centro do Rio.