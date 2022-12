O que há por trás da foto sem maquiagem de Fernanda Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 45 anos e em plena era dos filtros, Fernanda Lima aceitou posar para o fotógrafo Jairo Goldflus sem nenhum resquício de maquiagem, algo raríssimo. O resultado fará parte de uma coleção bem maior, que abrange 130 mulheres, entre famosas e anônimas, todas dando o ar da natural graça no livro Singular. “Sua beleza é de uma impressionante singularidade. O bonito da vida, afinal, são as marcas que ela deixa”, elogia Goldflus, ex-marido da atriz Gabriela Duarte, também clicada. Detalhe: o registro de Fernanda, feito na casa do fotógrafo, levou fugazes três minutos. Mais do que o suficiente.

Publicado em VEJA de 7 de dezembro de 2022, edição nº 2818