O que há por trás da escolha de Galvão Bueno para ser a cara do McDonald’s

Uma combinação que para muitos pode parecer perfeita: a voz de um dos maiores narradores da história, Galvão Bueno, invadiu o novo comercial do McDonald’s para anunciar um novo sabor para o portfólio de sanduíches da rede de fast food. Agora, o narrador será anunciado como o novo embaixador do McDia Feliz 2023, que tem como objetivo arrecadar fundos para causas infantojuvenis.

“A voz marcante do Galvão está no imaginário de grande parte dos brasileiros, que acompanharam muitas conquistas da nossa Seleção e de clubes de futebol com a sua narração. Essa campanha pode ser uma boa maneira de chamar a atenção do público, que poderá ter uma sensação de estranheza no início, já que não está tão habituado a ver o narrador em um conteúdo fora da seara esportiva, mas o Galvão é uma figura que conta com muito prestígio dos brasileiros e que, certamente, atrairá os holofotes dos consumidores fiéis e daqueles que não frequentam a rede de fast food”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Além da TV aberta, o comercial também vai ser exibido em mídias digitais, por tempo limitado, possivelmente até o final da Copa do Mundo Feminina, já que a empresa é uma das patrocinadoras oficiais da competição. “A voz mais marcante das Copas no país, Galvão inaugura uma nova fase em sua carreira em que contratos publicitários são permitidos. O timbre marcante e os bordões inconfundíveis se tornam um prato cheio para marcas que buscam se associar ás temáticas esportivas”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“O Galvão é um dos maiores comunicadores de todos os tempos, voz marcante, inconfundível, dono de bordões que são ouvidos com frequência nas ruas, nos bares, ele se faz presente no imaginário do brasileiro. Recentemente se tornou uma grande opção ao mercado publicitário em função do carisma e do prestígio que possui”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.