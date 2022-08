O que há em comum no gosto televisivo de Lula e Roberto Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A bem-sucedida trajetória de Pantanal, a trama global das 9, alçou a mulher-onça Juma Marruá, vivida por Alanis Guillen, 24 anos, aos mais distintos palcos. Depois de desancar fãs barulhentas no meio de uma apresentação, Roberto Carlos se saiu com esta: “Não tem a moça que vira onça na novela? Eu virei leão”. Atento seguidor do folhetim, o candidato à Presidência Lula não cansa de chamar a mulher, a antropóloga Janja, de Marruá. Detalhe: a diferentes plateias, lembra sempre que ele é Jove, seu par romântico. Alanis é toda sorrisos e filosofia. “Juma é uma entidade”, define. “Eu acredito no amor que, quando é verdadeiro e intenso, vence barreiras.”

Publicado em VEJA de 17 de agosto de 2022, edição nº 2802