O que fez Bolsonaro numa clínica de estética de famosos

Após a coluna revelar que Jair Bolsonaro (PL) fez harmonização facial para adequar seu sorriso, vêm à tona outras investidas do ex-presidente. É que ele visitou uma clínica de estética de Goiânia, famosa por cuidar de celebridades como Danielle Winits, Viviane Araújo e Naiara Azevedo. O nutrólogo Rogério Cardoso, diretor técnico do Instituto de Longevidade, publicou imagens da visita de Bolsonaro na sexta-feira, 18. O local é especializado em remodelação glútea. “Deus me deu a oportunidade de ser o médico desse homem de Deus”, escreveu Rogério numa rede social, empolgado com seu paciente. Em conversa com a coluna, o nutrólogo explica o que receitou ao ex-presidente.

O senhor é especializado em remodelar glúteos? Sou representante do Linnea Safe (marca de implante injetável contendo microesferas de polimetilmetacrilato, o PMMA) no Brasil. Em breve vou administrar curso para 90 médicos numa sala com várias câmeras mostrando minha técnica. É uma estratégia médica que foi desvalorizada por uso clandestino nos últimos anos. Sempre tem um ataque.

Realiza quantas remodelações por semana? Em média, 40 procedimentos por mês. Tem dias que faço cinco, a maioria em mulheres. Somos referência no assunto. O valor varia de 21 a 26 mil reais, numa só sessão. Às vezes precisa de retoque, mas aí cobro só o valor do produto.

Que tratamento estético fez em Bolsonaro? Ele não fez nenhum tratamento estético comigo. Ele me procurou através de um amigo em comum, meu paciente há anos. Jair está esgotado, sempre na correria, por tanto problema que vem passando, se queixou que estava sem disposição, num cansaço extremo, não estava nem conseguindo dormir direito. Daí falei ao meu amigo convidá-lo a vir a uma consulta. Passei minha lista de exames para ele.

O que foi feito com ele na clínica? Aplicação de vitamina D e B12, importante para energia, aumenta o cálcio, contribui com inúmeras reações metabólicas. A vitamina D participa de milhares de reações químicas; a B12 é importante para proteção dos neurônios. Paciente está muito deprimido, estressado? Precisa de vitamina para formação de neurotransmissores. Foi prescrição ortomolecular. Jair também estava com colesterol alterado. Então, para diminuir essas taxas, passei antioxidantes, melatonina para dormir melhor e diminuir estresse.

Ele pagou pela consulta? Foi gratuita, não custou um centavo. Ele está com 68 anos, precisa de energia. Toda a prescrição foi para aumentar energia intracelular, não quis fazer nada invasivo nele. Marquei seu retorno em dois meses, para avaliar a resposta dos medicamentos. Mas já me deu feedback que está sentindo melhora significativa.

Ele sabia da especialidade da sua clínica? Acho que não deu tempo. A gente teve contato de uma hora. Veio focado nisso. Nem chegou a perguntar, é uma pessoa muito humilde, tratou todos muito bem. Mas realmente, o carro-chefe da clínica, em demanda de consulta e faturamento, são os glúteos.

Por que um nutrólogo se especializou em glúteos? Meu atendimento é mais clínico e integrante. Meu bordão é: ‘Viva jovem o mais velho possível’. Tenho que chegar numa idade velha num estado jovem. Como nutrólogo, percebia que mulheres conseguiam ótimos resultado em academia e não tinham glúteo bonito. Mulheres que malham demais e não têm resultado legal… Fiz curso e comecei a clinicar. Consigo pegar um glúteo quadrado e deixá-lo redondo.

