O que está por trás da briga entre Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme

Nos últimos dias, Fernanda Paes Leme, 40, causou polêmica nas redes sociais ao desejar feliz aniversário para Bruno Gagliasso, de 42. Na declaração da atriz, que está prestes a dar à luz sua primeira filha, foi dito que ela e o ator já não estão mais tão próximos. Em um vídeo publicado no ano passado, no canal do Youtube de Giovanna Ewbank, 37, os dois comentaram uma briga que tiveram há anos, na época do casamento entre o ator e Ewbank.

“Fernanda sempre teve uma amizade comigo muito forte e tinha total entrada na minha casa, você fazia parte da minha vida, e isso assustou a Giovanna. Foi muito complicado, a Giovanna sentia ciúme da Fernanda, e eu também não me impus, poderia ter cortado isso”, relembrou Bruno. Fernanda, que seria uma das madrinhas do casamento do ator com Giovanna, foi desconvidada. “A minha grande mágoa sempre foi sua, era você que era meu amigo. Giovanna era uma pessoa que estava chegando e que não tinha nada comigo, ela não era minha amiga, você que era meu amigo. Fiquei muito chocada de ver que nossa amizade tinha essa fragilidade de você não bancar a história”, revelou Fernanda.

Em breve, Fernanda e Ewbank vão estrear um novo programa no GNT, Quem Não Pode Se Sacode, previsto para 23 de abril. A produção conta com cerca de 20 episódios, já gravados, e plateia no estúdio. Há quem diga que, por trás de todo esse tititi, há uma boa jogada de marketing para se criar curiosidade na dupla. Xii…