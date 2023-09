O que Erick Jacquin fala sobre sair do Masterchef

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao caminhar pelos corredores de um shopping, em São Paulo, o chef Érick Jacquin, 58 anos, foi surpreendido por uma garotinha que o agarrou: “Você é o meu gordinho favorito!”, gritou a criança. A atitude amoleceu o coração do jurado do MasterChef, da Band, que cultiva a fama de mau no reality. “Fiquei emocionado e sem graça”, diz o único remanescente do time original da atração. A longevidade do programa, que se aproxima do fim de sua décima edição, teria despertado a atenção da Globo, que poderia comprar o formato. Jacquin desconversa sobre os rumores que circularam no mercado publicitário: “Me sinto bem onde estou. Outra emissora pode ser que não me queira”, diz em tom bem mais gentil do que o usado para criticar as iguarias dos concorrentes do show.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858