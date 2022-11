O que empresa paulista planeja para o réveillon do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas empresas firmaram parceria com a Prefeitura do Rio na quinta-feira, 10, para o réveillon deste ano: a MChecon, especializada em montagem de grandes eventos, e a paulista JVMX, que possui expertise em Live Marketing e Brand Experience. Intitulado O Réveillon da Nova Era, o projeto visa a uma maior preocupação com o meio ambiente e diversidade. Os organizadores prometem o primeiro réveillon com carbono zero no mundo. A entrada para 2023 terá 11 palcos espalhados pela cidade: Copacabana, Flamengo, Guaratiba, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Penha, Ramos e Sepetiba. Além disso, haverá coleta de resíduos durante e após o evento em todos os locais.

“Queremos transformar o réveillon carioca em uma experiência alinhada com as necessidades do mundo que vivemos hoje. Se já é o maior, por que não ser o mais consciente? A cultura e arte estão cada vez mais alinhadas com o pensamento coletivo e a responsabilidade social, e não existe momento nem local melhor para reforçar isso”, afirma Marcelo Checon, CEO da MChecon, que já trabalhou em iniciativas socioambientais no último Rock in Rio.