O que diz atriz apontada como affair de Cauã Reymond em ‘Terra e Paixão’

Parte de um núcleo de “caras novas” na novela das 9 da TV Globo, a cantora e atriz Letícia Laranja, de 26 anos, interpreta a garota de programa Flor da Conceição em Terra e Paixão. Ela assim responde sobre ser affair de Cauã Reymond, com quem irá dividir algumas cenas mais ousadas.

“Está todo mundo me perguntando isso (risos). Por que será? Porque a vida é fluida, a gente não sabe de nada. Mas não tem nada, não. Estamos aí. Trabalhar com o Cauã é maravilhoso, no início eu tinha um pouco de medo de invadir ele, assim como todas as pessoas do mundo. Mas ele é muito generoso, me ajuda muito em cena, me dá dicas sobre câmeras. Eu estou muito feliz”, diz, cheia de sorrisos.

Letícia vem do teatro, fez cursos de atuação e também já trabalhou como modelo. Ela diz que buscava uma oportunidade na emissora desde os 17 anos – já foi assistente de dentista e garçonete. E, agora, para a sua novela de estreia, recebeu convite dos produtores e fez testes de elenco.