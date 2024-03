O que Carmén Lúcia e Sueli Carneiro vão debater em evento literário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diversidade de temas deve ser a tônica da programação do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços – MG), que chega a esta 19ª edição com grandes nomes da literatura. A curadoria anuncia a presença de Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 2 de maio, às 19h, no Hall das Thermas Antonio Carlos, para a palestra Os desafios de preservar a Democracia e as Instituições Brasileiras na Era Digital. Será a primeira vez que ela irá a Poços de Caldas para um encontro com o público.

Já a historiadora Mary Del Priore retorna ao Flipoços para o lançamento do livro Leopoldina e Maria da Glória, duas rainhas, vidas e dores (ed. José Olympio). O livro ficcional da história de Leopoldina, contada pela filha Maria da Glória, aquela que seria, anos depois, Maria II, a brasileira que se tornou rainha de Portugal. O livro será abordado por Mary dia 04 de maio, às 16h30, no Palco Coreto Cultural.

Quem também estará no Flipoços é Sueli Carneiro, doutora em Educação pela USP, filósofa, ativista feminista e antirracista, autora de diversos artigos sobre as questões de gênero, raça e direitos humanos. Sueli participa da mesa Mulheres Negras e a Reparação da Escravidão no dia 04 de maio, sábado, às 14h30, no Palco Sulfurosa, quando apresentará o livro Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não-ser como fundamento do ser.

O 19º. Flipoços, que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio, na primeira Vila Literária de Minas Gerais, no Parque José Affonso Junqueira, centro histórico da cidade. O evento contará com mais de 60 tendas de editoras, livrarias e parceiros com decoração e iluminação cênica, dois palcos e outros espaços alternativos que irão oferecer atividades para todas as idades. A programação completa será divulgada na quinta-feira, 14, no site do evento.

