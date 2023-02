O que Ary Fontoura quer da vida, ao completar 90 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ary Fontoura acaba de completar 90 anos, no dia 27 de janeiro. Sucesso nas redes sociais, em que posta vídeos engraçadinhos, o ator respondeu para a coluna o que quer ganhar da vida. “Quero continuar a viver da mesma maneira que eu tô vivendo, tá? Toda certa, toda correta”. Ele também revelou que pensa em publicar um livro de memórias. “Sim, tem uma série de coisas interessantes para deixar por aí, que as pessoas desconhecem. Eu acho que seria um livro bem interessante, mas não estou pensando muito nisso, porque vou ter que dispor de um tempo maior para poder fazer uma obra legal, não omitir nada, nem ninguém”. Se deixaria algo de fora? Ari brincou dizendo que não: “Eu contaria tudo que fosse possível contar, que tivesse relacionamento com a minha vida, e só. Com a vida dos outros não, cada um que faça a sua biografia”.